Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı inşa ettik

6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili etkiledi.

Depremde yıkılan evlerin enkaz temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

KONUTLARIN YAPIMI SÜRÜYOR

Konteynerlerde geçici olarak konaklayan depremzedeler için kalıcı konutların yapımına hızla başlandı.

Depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE YAŞAM BAŞLIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılan törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de katıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILANLARI TEK TEK ANLATTI

Törende vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları tek tek anlattı.

"MİLLETİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE VERDİK"

6 Şubat depremlerine değinen Erdoğan, "Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve kendimizi topladık." dedi.

Geleceğe güven veren projeler yaptıklarından bahseden Erdoğan, "Sosyal donatı alanları alt yapı projeleriyle yeni yasam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları yeniden ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI İNŞA ETTİK"

Erdoğan, "Deprem bölgesini devasa şantiye alanına çevirdik. Felaketin ilk gününden bu yana Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı inşa ettik" vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE'YE AŞK İLE HİZMET EDECEĞİZ"

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Biz hükümet olarak asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Onlar didişirken kavga ederken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz." diye konuştu.

"SÜRATLE KENDİMİZİ TOPARLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Burada sizlerin vasıtasıyla mahalleleri ilçeleriyle tüm Maraş'a selamlarımı iletiyorum. Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız. Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinini en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık.

"PROJELERİMİZİN HEMEN HEMEN YARISINI TAMAMLADIK"

Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycandır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor. Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Burada atılan her adımda her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Rabbim kendilerinden razı olsun. Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve TOKİ'ye ayrı ayrı tebriklerimi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerinin yeni evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum. Asrın felaketinde yıkılan yıkılan şehirlerimizde yeni alanlar inşa ediyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden kaldırıyoruz. Kahramanmaraş Kapalıçarşı'yı yeniden inşa ediyoruz. Dünyadaki ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı yalnız bırakmadık, inşallah milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu kadar hızlı kalkamaz. Avrupa büyüklüğünde bir alanı şantiyeye çevirdik.

"KADER ARKADAŞI OLACAĞIZ"

Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz yuvaları teslim ediyoruz. Biz konutları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Eylül'de teslim edilen konut sayısını 100 bin, Ekim'de 130 bine çıkardık. Bugün bu sayıyı 250 bine çıkarıyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Hükümet bu enkazın altından kalkamaz diyorlardı. Her zaman denizi ufku kadardır. Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Bizim pusulamız hiçbir zaman şaşmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşlerimizim kader arkadaşı olacağız.

MUHALEFETE TEPKİ