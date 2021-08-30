Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu Diploma Töreni konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'yle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Türkiye'de askeri personel yetiştirilmesi noktasında çağın ihtiyaçlarına göre hareket edildiğini söyledi.

"KURUMSAL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK"

Milli Savunma Üniversitesi'nin 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim verdiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir." dedi.

Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yle irtibatı olan 21 bin kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'yle irtibatının kesildiğini açıkladı.

21 BİN FETÖ'CÜ TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

"Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ ASKERİ SİSTEME SAHİBİZ"

Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz.





İNGİLİZCE, ALMANCA, FARSÇA...

Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.

Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim verdi. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız. Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.





"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Az önce devasa bir Milli Savunma, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarımızın yerleşkesinin temelini attık. 19 Mayıs 2023'te açılışını yapacağız. Dünyada eşine benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye yakışır, ancak sizlere bizlere yakışır.

Astsubay MYO'ların bugünkü mezun sayısı da 2 bin 254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyesindeki personelin eğitim ihtiyacı kesintisiz bir şekilde tamamlanmıştır.





"SİHA VE TİHA'LARIMIZ SEMALARIMIZDA UÇUYOR"

15 Temmuz darbe girişimi, ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA'larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz.

"ATILAN HER ADIM, HUZURLU TÜRKİYE İÇİNDİR"

Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarınının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Elbette her büyük değişim, reform gibi bu sürecinde sancıları olmuştur. Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir.





"HER KİM SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR DİYORSA..."

Başka bir vatanımız olmadığı bilinciyle hedeflerimize ulaşmadan durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz. Tüm bunları yaparken, mağdurlara da sırtımızı dönmeyeceğiz. Her kim 'sizin burada ne işiniz var' diyorsa art niyetlidir, kötü niyetlidir.

"HİÇBİR MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIZ"

Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir. Ama ilk fırsatta tahimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Önümüzde mazlumların duası, kahraman ordumuzun gücü olduğu sürece hiçbir mücadeleden kaçmayız."