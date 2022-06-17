Erdoğan, öğrencilere seslendiği konuşmasında, "Tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu lütfen unutmayın. Günlerinizi sadece ekran başında ziyan etmeyin" dedi.

Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, Türkiye'nin eğitimde geldiği noktaya da değindi.

Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz." dedi.

"Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir"

Yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine girildiğini anımsatan Erdoğan, "Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir, belki bir topun, belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız.

Arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz tatilini farklı yerlerde, farklı faaliyetlerle geçirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karne dağıtım töreni konuşması ViDEO

"Günlerinizi sadece ekran başında ziyan etmeyin"

Tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunun da unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın.

Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Bilgili, kültürlü nesiller yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz"

"Bu stadyum, Altunizade Stadyumu diye geçerdi. Burada çok top oynadım. Bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu. O heyecanı yaşamak ve öğrencilik yıllarımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.

Yağmur, kar, çamur demeden fedakarca görev yapan öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Her eğitim-öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesiller yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.





"Çok yönlü bir mücadele içindeyiz"

Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız güçleniyor. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak.

Bunun için 20 yıldır 'önce eğitim-öğretim' diyoruz. Eğitim-öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bütün imkanlarımızı eğitim-öğretim için seferber ediyoruz. Erkeğiyle, kızıyla tüm evlatlarımız okusun, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim imkanına kavuşsun istiyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadele içindeyiz.





"Aslan payını eğitim-öğretime tahsis ettik"



Tüm bütçelerde aslan payını eğitim-öğretime tahsis ettik. 81 vilayetimizde çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu sınırlı ailelere verdiğimiz desteklerle, çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik.

"Eğitimde kesinti yaşanmasının önüne geçtik"



Şayet, eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadromuzu 730 bin atamayla güçlendirmeseydik, 2002'den beri gereken önceliği vermeseydik, biz de salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırdık.

Son 20 yılda eğitimde kesinti yaşanmasının önüne geçtik. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki yükü kaldırdık.





YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi



'Her yerde matematik' anlayışıyla TÜBİTAK ve üniversitelerle matematik seferberliğini başlattık. 3 bin anaokulu ve 40 bin anasınıfı hedefini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Bu hafta sonu YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum."



