Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıktığı dua AK Parti Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in "Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin" şeklindeki sözlerinden rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araya girerek "Onların ömrüne ihtiyacımız var" dedi.

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ensonhaber.com

Siyasi partilerde yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Ankara'da AK Parti Ordu İl Başkanı, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

"Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin"

Toplantıda söz alan isimlerden biri de Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel oldu.

Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık verdi: Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var

Yüksel'in sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bu kez Yüksel, "Ama sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde konuştu.

O anları paylaştı

Toplantıdaki o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik." ifadelerini kullandı.