Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak. Toplantıda, iki ülke arasında yeni anlaşmalara da imza atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından Katar'a 2 günlük resmi ziyaret için bugün yola çıktı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ, BÖLGESEL MESELELER...

İki lider tören sonrasında baş başa görüşecek. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak; Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

"YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ile yeni anlaşmalar imzalanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye-Katar ilişkileri, dostluğuyla stratejik perspektifiyle günden güne güçleniyor. Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzaladık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz

Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar "kazan kazan" temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik. Katar ile ikili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir."

EN SON YAPILAN KOMİTE TOPLANTISINDA 62 ANLAŞMA

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.