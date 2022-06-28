Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve sona erdi

NATO Liderler Zirvesi öncesinde planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleri ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da...

NATO Liderler Zirvesi için Madrid'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla temaslarına başladı.

4'lü zirve sona erdi

Erdoğan, zirveden önce planlanan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin görüşüleceği 4'lü görüşme gerçekleşti.

Görüşme 2 saat sürdü

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin ele alındığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.





Finlandiya ve İsveç'in terör desteği konuşuldu

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine desteği konusunda Türkiye'nin blokajı ele alındı.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldı.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı'nın yanına oturdu

Görüşmede Cumhurbaşkanı'na Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu ve Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar da eşlik ederken Stoltenberg'in; Erdoğan'ın yanına, NATO'ya girmeye çalışan Finlandiya ve İsveç liderlerinin karşısına oturması dikkat çekti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin sona ermesinin ardından tarafların açıklama yapması bekleniyor...