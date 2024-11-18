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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

HİNDİSTAN VE VİETNAMLI LİDERLERLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

ERDOĞAN, BAZI LİDERLERLE DE SOHBET ETTİ

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.