Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Rusya'ya yaptırım uygulayacakmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulanacak sözlerine tepki göstererek, "Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. 5,5 milyona yakın turist Rusya'dan geliyor." dedi.

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Türkiye tarihi sandıkta son düzlüğe girdi.

Seçime saatler kala yoğun programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelirken son günde ilk durağı Ümraniye oldu.

Sahada son anlar mücadele ile geçerken sandık yaklaştıkça farklı iddialar ortaya atılıyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir Twitter paylaşımıyla Rusya'nın seçimlere müdahale hazırlığında olduğunu, Türkiye'de konuşulan 'kasetlerin' arkasında Moskova yönetimi olduğunu iddia etti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılacağını belirterek "Türkiye, NATO’nun aldığı kararlara uymak zorundadır. Türkiye, Batı ittifakının bir parçasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya hakkında yaptığı açıklamalarının ardından tepki gösteren açıklamalar yaptı.

"Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergilediğimiz konularda teslim bayrağını çekecekler"

Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını bile gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan ve bölücü örgütün elebaşlarının, karanlık odakların destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar.



Bunlar ülkenin yönetimini devralırsa; ilk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak. AB'nin özerklik şartını kabul ederek ülkemizi bölmenin yolunu açacaklar.



Kayyum atadığımız belediyeleri terör örgütüne teslim ederek, örgüt mensuplarını devlete doldurarak bu adımı ileri taşıyacaklar.



Batı'nın bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa içeri boca edecekler. Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergilediğimiz konularda teslim bayrağını çekecekler.

"Bay Bay Kemal, Rusya'ya yaptırım uygulayacakmış"

Erdoğan konuşmalarında Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şöyle dedi: