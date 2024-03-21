Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete deprem tepkisi: Fotoğraf çekip gittiler 6 Şubat depremlerinde etkilenen iller arasında olan Kilis'te vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete deprem üzerinden yüklendi. Deprem turistleri tabirini kullanan Erdoğan, "Enkazlarda poz verip, çekip gittiler" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kapsamında gerçekleştirdiği mitingler sürüyor.

Miting maratonuna Zonguldak ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Kilis'te vatandaşlarla buluştu.

Kilis'te coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, alanda kendisini bekleyenlerin sayısını da açıkladı.

28 bin kişi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te 28 bin kişinin mitinge katıldığını açıkladı.

"Birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ayağa kaldırılması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci önceliklerinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyleyip, "Deprem, ülkemizin en acil meselesiyken hala bu çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek görüyoruz." dedi.

"Deprem turistleri ise enkazlarda poz verip, çekip gittiler."

Muhalefete deprem sürecindeki tutumlarından ötürü tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

Kilis’in de aralarında bulunduğu deprem bölgesi illerini hiç ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi deprem bölgesindeki ihya ve inşa çalışmaları. Deprem turistleri ise enkazlarda poz verip, çekip gittiler. Muhalefetin depremzedelere yaptıklarını değil 1 sene, üzerinden 10 yıllar geçse de unutmayacağız. Deprem ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken bazı çevreler hala ders almış değil, gündemleri deprem değil. Reklama ayırdıkları bütçe daha fazla.

"Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Ağaçta dalın güze, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel. Tarihiyle, tabiatıyla insanıyla her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz.

"Kilis'in hakkını vermek için eser ve hizmet için çabalayacağız"

Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız, ter dökeceğiz. Kilis'in hakkını vermek için eser ve hizmet için çabalayacağız. Şu anda meydanda 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık, 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz hayatını kaybetti.

"Devlet ve millet olarak Kilis'in yanında olduğumuzu her anlamda gösterdik"

Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evi teslim edeceğiz. Konutları yapmaya ve teslim etmeye devam edeceğiz. Kilis'te şimdiye kadar 1494 konutun kurasını çektik. Kilisli depremzedelerimize kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Devlet ve millet olarak Kilis'in yanında olduğumuzu her anlamda gösterdik. Bundan sonra Kilis'i yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız. Kilis, Milli Mücadele'nin kahraman şehirlerinden biridir.

"Millete tatmin edici cevap veremediler"

Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Muhalefetin ise ne peşinde olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Biz tuğla üstüne tuğla koymak için çalışıyoruz. Onların ise kaynağı karanlık para destelerini saymaktan başka icraatları yok. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Deste deste paraları valizlerle taşıyor, saatlerce sayıyorlar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değil. Aslında kendisi hesap uzmanı olan bay Kemal, bunları çok rahat izah edebilir. Ama nedense sesi çıkmıyor. Milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici bir yanıt yok.

"Hiçbir işimizi gizli saklı yapmadık"

Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Kandil'in güdümünde siyaset yapanlara kurdukları gizli ittifakın mahiyetini kimse bilmiyor. Kardeşlerim, 30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimizi milletten gizli saklı yapmadık. İttifakları da böyle yaptık. Seçime hangi illerde ittifakla girdiğimiz belli. Kilis'te de kendi adaylarımızla yarışıyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Sizi yalnız bırakmayacağız. Tabii önce sizin güçlü desteğine ihtiyacımız var.

"31 Mart’ı milli irade bayramına çevirelim istiyorum"