Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabın konusu ve piyasaya çıkış tarihi merak ediliyor. Peki Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu nedir, ne zaman satışa çıkacak?

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı dördüncü kitap olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.

Okuyucular ise "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabın konusu ve çıkış tarihini araştırıyor. Peki Daha Adil Bir Dünya Mümkün ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

DAHA ADİL BİR DÜNYA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' adlı kitap, 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kitapseverlerle buluşuyor.

İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor. Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer veriliyor:

''Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.

Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM'dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.''