Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'ndeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclisi'nde yaptığı konuşmasında "Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrına, artık inanmamız bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katıldı.

KKTC Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"RUM TARAFININ TAVRINA ARTIK İNANMAMIZ BİR 50 YIL DAHA KAYBETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir. Türk sözünde durur ama Rum durmaz.

Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrına, artık inanmamız bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir."

KKTC Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bugün burada sadece ortak bir heyecanı, milletimizin ortak bir gururunu paylaşmıyoruz. KKTC-Türkiye arasındaki ebedi kardeşliğimizi bir kez daha isteseler de istemeseler de ilan ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine şahit olacağız. KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılacağız. Yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Kıbrıs Türkü karşılaştığı tüm zorluklara rağmen haklı davasını asla kaybetmemiştir.

"KIBRIS DAVASI 1974'TE YAZDIĞI KAHRAMANLIK DESTANIYLA NÜYÜK BİR MİLLETİN DAVASIDIR"

Cumhuriyet meclisi bu davaya her zaman güç katmıştır. Tüm meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış aramızda olmaya tüm milletvekillerine Allah'tan rahmet diliyorum. Kıbrıs davası nasıl bugünlere sizin omzunuzda gelmişse gelecekte de bu şekilde devam edecektir. Kıbrıs davası 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir...

Vatanları için ölümü göze alan yiğit mücahitlerdir. Bu dava için sadece 1974 Barış Harekatı'nda ülkemizin dört bir köşesinden şehitlerimizi kara toprağa yolcu ettik. 1672 Kıbrıs Türkü kardeşimiz bizden kopartıldı.

"BUGÜNLERE BEDEL ÖDEYEREK GELDİK"

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri olarak bugünlere birilerinin lütfuyla değil, bedel ödeyerek geldik. Gencecik evlatlarımızın bedel ödemesiyle geldik. Son yarım asırda onca ihanete ve saldırıya rağmen mücadele gümüzü kaybetmedik. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık. Hakka inandık, halka yaslandık, başlaklarına değil kendi bileğimizin gücüne güvendik. Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten bilekleriyle karşılaştılar.

"ADADA KİMİN İŞGALCİ VE KİMİN BU ZİHNİYETTE OLDUĞUNU İYİ BİLİYORUZ"

Buradaki kardeşlik iklimi ABD'de birilerini rahatsız etse de biz kararlılıkla yürüyeceğiz. Artık sıkıntı olmayacak, artık iyi günler var derken ABD'de birileriyle ortaklık oluşturmak isteyenleri biz biliyoruz. Kıbrıs meselesine belli bir lobiden bakanları, hakka ve hakkaniyete davet ediyoruz. Adada kimin işgalci ve kimin bu zihniyette olanları iyi biliyoruz. Rumlar Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir.

Türkiye, Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmamıştır. 47 yıl önce bugün Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini teminat altına almıştır. Tüm dünyaya bunu ilan ettik. Türkiye olarak bu tarihten beri KKTC ile çözüm eksenli bir siyaset yürütüyoruz. Ama karşımızdakilerden böyle bir şey görüyor muyuz? Bu müzakerelerde konuşulmadık hiçbir konu kalmadı. Rum tarafının adanın tek sahibi olarak görme hayali çözümsüzlüğü getirdi.

"KİMİ GAFİLLERİN ZEHİRLİ AYRILIK OKLARINI, KIBRIS TÜRK HALKININ KALBİNE SAĞLAMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir.

"RUMLAR, EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ ELİYLE, KOMŞUSU TÜRKLERİN IRZINA, CANINA, MALINA KASTETMEKTEN ÇEKİNMEDİLER"

Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin, kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz. EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir."

"BİRLİK, BERABERLİK AMERİKA'DA BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ OLSA DA BİZ BU YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.