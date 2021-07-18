Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde müjdesi merak ediliyor

Müjde ile ilgili kulislerde 5 konu öne çıkıyor. Bunlar; Azerbaycan ile diplomatik ilişkiler, doğalgaz, SİHA üssü, Rumlara Maraş çağrısı ve deniz üssü başlıkları

Tüm dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü törenlerinde Lefkoşa’da vereceği müjdelere kilitlendi.

Yarın geniş katılımlı bir heyetle Lefkoşa'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk gün temaslarının en önemli durağı Parlamento binası olacak.

Erdoğan, önce vekillere hitap edecek, ardından da müjdeyi açıklayacak.

CNN Türk Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge de müjdeye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Yetkililer, müjdelerle ilgili sır vermezken, 2 müjdenin çıkma ihtimalinin olduğu Kıbrıs gezisinde 5 senaryo üzerinde duruluyor;

AZERBAYCAN’LA DİPLOMATİK İLİŞKİ

Erdoğan’ın “Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor” dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan’ın KKTC ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor.

Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa’da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde ‘Tek millet 3 devletiz’ ifadelerini kullandı.

Böyle bir adım, Türk tarafının BM’ye sunduğu, ‘Kıbrıs’ta iki devletli çözüm’ formülüne de fiili destek olacak.

MARAŞ’A DÖNÜN ÇAĞRISI

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak.

Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan’ın Maraş’ın mülkü bulunan Rumları, KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, “Evlerinize dönün” çağrısı yapmasından endişe ediyor.

Erdoğan’ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak.

AB ve BM’ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum, Türk yönetimi altına girmeye hazır.

GEÇİTKALE’YE DAİMİ SİHA ÜSSÜ

Erdoğan, 1974’ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir.

Geçitkale’ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA’ları, Muğla Dalaman’dan havalanarak KKTC’yi iniş noktası olarak kullanıyor.

GAZİMAĞUSA’YA DENİZ ÜSSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir.

Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor.

Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde müjdesi merak ediliyor VİDEO