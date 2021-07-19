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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC'ye ziyareti öncesi açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC'ye ziyareti öncesi açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'da çifte bayram yaşayacağız." dedi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2021 - 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'da çifte bayram yaşayacağız." dedi.