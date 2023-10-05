Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesaisi! 75 kişilik liste belli oldu AK Parti’nin cumartesi günü yapılacak kongresinde oylanacak 75 kişilik MKYK listesi hazırlandı. Kurmaylarının önerdiği 250 kişilik listeyi 75 kişiye indiren Erdoğan’ın, yarın akşama kadar son rötuşları yapabileceği belirtiliyor.

ensonhaber.com

AK Parti'de kongre heyecanı sürüyor...

AK Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Kongre öncesi yeni A takımını belirlemek üzere yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ve dün parti kurmaylarıyla ardı ardına toplantılar yaptı.

250 kişilik taslak sunuldu

Kongrede oylanacak 75 kişilik MKYK listesini hazırlamaları için görevlendirilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan listeyi 75 kişiye düşürdü

Gerçekleştirilen toplantılarda Erdoğan, listeyi 75 kişiye düşürdü; ancak Erdoğan’ın isim listesine son şeklini yarın akşama kadar vereceği ifade edildi.

Dengeler gözetildi

MKYK için hazırlanan taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği kaydediliyor.

Bu kapsamda MKYK’da milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerin bazılarının ise doğrudan MYK’ya girebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceği ifade ediliyor.

Kongre programı ve teması belli oldu

AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongresinin programı da belli oldu. Saat 10.00’da başlaması planlanan programın ana sloganları "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı" ve "Hep yeni hep ileri" olacak.

Kongrede Türkiye’nin demokratikleşme hikayesi, "Cumhuriyetin yüz akı" sloganına atıfla "Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler" olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral olarak sahneye konulacak.

Gösterinin ana metninde "toplumun tamamını kapsama" vurgusu yer alacak.

Azerin mini konser verecek

Erdoğan’ın yarım saatlik bir konuşma yapması planlanan kongrede daha sonra Genel Başkan ve yetkili kurulların seçimlerine geçilecek. Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de mini bir konser verecek.

119 siyasi parti temsilcisi katılacak

Kongreye, 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek.

Kongre için AK Parti Genel Merkezi tarafından bakanlara mesaj gönderilerek, bakanların kongre salonuna yalnızca bir refakatçi ile gelmelerinin istendiği öğrenildi.

Kongrenin ardından MYK üyeleri belirlenecek

Bin 572 kayıtlı delegesi bulunan kongrede seçimin ardından teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıkacak Erdoğan, sonrasında Genel Merkez’e geçerek MKYK üyeleri içerisinden 18 kişilik parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beş grup başkanvekili, MYK’nın doğal üyeleri olduğu için yeni listede yer almaya devam edecek.