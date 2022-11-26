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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde yoğunluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde yoğunluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılımın yoğunluğu dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 26.11.2022 - 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış için Konya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı.
Dikkat çeken kalabalık
Açılış törenlerini gerçekleştiren Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken kamerlar Konya'da toplanan kalabalığı gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde yoğunluk
Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı
Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekti.
İşte mitingden o anlar...