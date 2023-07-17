Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 19 Temmuz'a kadar sürecek Körfez turuna çıkıyor. Gezinin en önemli konu başlığı ise Körfez'deki ticareti Irak üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu Projesi olacak.

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Son dönemde Körfez ülkeleriyle yeni dönemin kapısı aralanmıştı.

Karşılıklı ziyaretler ve yatırımlarla iyice artan ilişkiler Türk ekonomisine olumlu katkıda bulundu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'a kadar sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

Ekonomi ve yatırım alanlarındaki iş birliği ilerletilecek

Yapılacak görüşmelerde ise ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Burada çeşitli alanlarla anlaşmalar imzalayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek.

Kalkınma Yolu Projesi en önemli konu başlığı

Gezinin en önemli konu başlığı ise Körfez'deki ticareti Irak üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu Projesi olacak.

Ayrıca küresel ve bölgesel meseleler de masaya yatırılacak.

25 milyar dolarlık yatırım hedefi

25 milyar dolarlık yatırım hedefinin planlandığı gezide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretlerde kalabalık bir iş insanı grubu da eşlik edecek.

200 iş insanı da çıkarma yapacak

Öte yandan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi.

DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.