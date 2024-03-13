Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak'ta kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu Yerel seçim mitingleri kapsamında Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, İdil'de trafik kazası geçirdi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta vatandaşlarla buluştu.

Mitingdeki konuşması sona erdikten sonra Mardin'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı.

1 polis şehit oldu

Mardin'e giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)