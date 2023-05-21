Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük çocukla diyaloğu kameralara yansıdı Seçim arifesinde yoğun bir gündemi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir ev ziyaretinden ayrılırken küçük çocukla arasında geçen diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçim telaşı hakim.

14 Mayıs'ta sandıklardan yeterli oy çıkmaması nedeniyle sonuçlar ikinci tura kaldı.

Bu kapsamda adaylar çalışmalarını bir kez daha hızlandırdı.

Girdiği bir seçimi daha önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Bu durum muhalefette moral bozukluğuna neden oldu.

Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde

Ardından gözler adayların çalışmalarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacağını açıklarken, muhalif kesimlerin hakaretlerine maruz kalan deprem bölgesini ziyaret edeceğini belirtti.

Ardından dün ilk olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'a giderek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Sosyal medyada da Erdoğan'ın bir ev ziyaretine ait görüntüler paylaşıldı.

"Tayyip Dede ne yapıyorsun?"

Evden çıktığı sırada küçük bir çocukla arasında geçen diyaloğa yer verilen videoda çocuğun, "Tayyip Dede ne yapıyorsun?" şeklinde soru sorduğu, Erdoğan'ın da, "Buradayım, ayakkabılarımı giyiyorum." diyerek yanıt verdiği duyuldu.

Yüzleri gülümseten kısa sohbet kısa sürede gündem oldu.