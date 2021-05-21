Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesimi açılış töreni konuşması

Törendeki konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, Kanal İstanbul'un tarihe damgasını vuran bir eser olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu.

Birçok alanda adımlar atarak yeni Türkiye'nin inşasını sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye karşıtlarının "bağımsız bir ülke" hedefinden rahatsız olduklarını söyledi.

"BIRAKIN DA RAHAT ÇALIŞALIM"

Erdoğan, Türkiye'nin yükselişini engellemeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

Erdoğan: Ürettiğiniz bir şey yok, bırakın da biz rahat çalışalım ViDEO

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZDEN HİÇ HOŞLANMADILAR"

"Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, vesayet oyunlarıyla, terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler, bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar, rahatsız oldular.

Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Kendileri dışarıdan, yıllarca kullandıkları figüranları da içeriden yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın, önünüze dikilirler. Bir yerde bir adım atacaksın, önünüze dikilirler. Yahu gidin, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın.





"ÜRETTİĞİNİZ BİR ŞEY YOK"

Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapı da yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Okullarımız var. Adalet... Bu noktada atacağımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber ulaşımda, enerjide, dış politikada attığımız, atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim.

"BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR"

Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun, ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar.

Projenin en önemli kısımlarından biri. Cebeci Tüneli'nin uzunluğu 7.8 kilometreyi geçiyor. Bu hat üzerinde 6 adet viyadük 2 km'yi aşıyor. (Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir.

Yine bugün yaptığımız açılışla Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar olan tüm bölümleri tamamlamış bulunuyoruz. Yeni eklediğimiz kesimi en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu yol insani ve ticari araç trafiği bakımından hayati öneme sahip.

İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını bu şehirde yaşayanlar bilir. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır.





Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır.

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik.

Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız."