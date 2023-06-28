Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bayram diplomasisi sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Tüm dünyada İslam alemi Kurban Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ilk gününde yoğun çalışma programını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülkelerin liderleri ile telefon trafiği gerçekleştirdi.

Paşinyan bayramı kutladı

İlk olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkiler ele alındı

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Olaf Scholz ile de görüştü

Erdoğan bu görüşmenin ardından diplomasi trafiğine Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile devam etti.

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

İsveç'in NATO üyeliği ele alındı

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Terörle mücadele konusu değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bayramlaştı

İki lider ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısını da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.