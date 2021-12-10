Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makas koleksiyonu sergide

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği günden beri açılışlarda kullandığı makaslar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan", "siyasi parti genel başkanı" ve "Cumhurbaşkanı" olarak katıldığı törenlerde açılışını yaptığı eserlerin kurdele ve makasları, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergilendi.

2003 yılından bu yana yapılan açılışlarda kullanılan makaslar, kesilen kurdeleyle birlikte muhafaza edildi.

YÜZLERCE MAKASLA DEV SERGİ

Koleksiyonun ilk parçası, 22 Eylül 2003'te Rize'deki "Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni"nin kurdele ve makası oldu.

800'den fazla makasın bulunduğu koleksiyon, açılışı yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, barajlar, otoyollar gibi büyük projeleri hafızalara taşıyor.

Türkiye kalkınmasının nişaneleri koleksiyon oldu FOTO GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dev makas koleksiyonu sergide

ÜLKE KALKINMASININ NİŞANELERİ

Yurt içinin yanı sıra New York'taki Türk Evi gibi yurt dışındaki birçok eserin de açılışına tanıklık eden makaslar, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için atılan adımların, ortaya konulan eserlerin, büyük yatırımların nişanesi kabul ediliyor.

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi büyük eserler butona basılarak açıldığı için koleksiyonda bu açılışlardan makaslar yer almıyor.

AKM AÇILIŞINDAKİ MAKAS DA SERGİLENECEK

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Ankara AKM Millet Bahçesi gibi yakın dönemde açılışı yapılan eserlerin makaslarının da sergilenmek üzere hazırlandığı belirtildi.