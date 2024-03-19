Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mamak Toplu Açılış Töreni konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 12 gün kaldı.

Seçimlere haftalar kala partiler tempoyu artırdı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Ankara'nın Mamak ilçesi oldu.

Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demekki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma konusunda eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe sahip olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geneleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhallefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimzide arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler.

Sandık sonucunu daha fazla insana ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Ankara bizim, gepimizin.

31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el le verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkaracağız.

Belediye yatırımları konusunda ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesidir.

Mamak denilince akla gece kondular gelirdi, çarpık yapılaşma gelirdi, yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz hem belediye hizmetleri hem de hükümet yatırımlarıyla ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik.

Modern binalarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, ilçemiz göz dolduruyor. Özlelikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor.

Bakanlıklarımız tarafından ilçemizie kazandırılan sağlıkta 256 yataklı Mamak Devlet hastanesi, Başak Halk sağlığı merkezin, TOKİ tarafında inşa edilen bin konutu, İlçe emniyet müdürlüğümüz ile Tuzluçayır ve Kartaltepe Polis merkezlerini, Zirvekent Jandarma merkezini bugün resmen sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bütün bu hizmet ve projelerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ben Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten yana olacağına yürekten inanıyorum.

CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte kendi geçmişiyle yarışıyor.

Her kim ki mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyor demektir.

Ayrıntılar geliyor...