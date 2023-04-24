Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa mitinginde izlettiği Kılıçdaroğlu videosu Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki icraatlarının anlatıldığı videoyu mitingde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalığa, "Tanıyor musunuz bunu? Nasıl bilirdiniz?' diye sordu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun seçim programına devam ediyor.

Gemlik'te yerli ve milli otomobil Togg'a batarya üretecek SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelini attıktan sonra soğuğu Manisa'da aldı.

Meydanı dolduran binlerce Manisalı ile kucaklaşan Erdoğan yine önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu SSK'yı nasıl batırdı videosu

Gündemin ana başlıklarına değinen Cumhurbaşkanı, kalabalığa video izletti.

Videonun konusu ise muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki icraatları ve büyükşehir belediyelerini alan muhalefetin vaatlerinin boş çıkmasıydı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde dile getirdiği birçok konuya geçmişte tam tersi açıklamalar yaptığı görülen video kalabalık tarafından dikkatle izlendi.

"Tanıyor musunuz bunu? Nasıl bilirdiniz?"

Erdoğan, kalabalığa, "Şimdi sizleri bir video ile baş başa bırakacağım…. Tanıyor musunuz bunu? Nasıl bilirdiniz? Şu hale bak." diye sordu.