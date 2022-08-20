Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.123
-0.21%
BTXN Coin
5.87
-1.17%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış yapacağı ve üzüm fiyatlarını açıklayacağı törene katılmak üzere Manisa'ya geldi. Erdoğan, TMO kuru üzümü 27' TL'den alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 19:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il gezilerine devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Manisa...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

    Müjdeyi verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında kuru üzüm taban fiyatını açıkladı.

    Kuru üzüm fiyatı 27 lira

    Erdoğan, "Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO, çekirdeksiz üzümü 27 TL’den alacak." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Kocaeli'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı

    Görüş Bildir