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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuru üzüm taban fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış yapacağı ve üzüm fiyatlarını açıklayacağı törene katılmak üzere Manisa'ya geldi. Erdoğan, TMO kuru üzümü 27' TL'den alacağını açıkladı.