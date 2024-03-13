Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kimin eli kimin cebinde belli değil Mardin'de partisinin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli mesajlar verdi. "Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazzeliler çok iyi bilir" diyen Erdoğan, konuşmasında muhalefete de tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 18 gün kaldı.

Seçimlere haftalar kala partiler tempoyu artırdı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Şırnak ve Mardin oldu.

Mardin'de vatandaşlara hitap etti

İlk olarak Şırnak'ta coşkulu kalabalıkla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mardin'de vatandaşlara hitap etti.

"Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazzeliler çok iyi biliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan’ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor." dedi.

Gazze konusu üzerinden asılsız ithamlarla AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndan oy koparılmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Hamas terör örgütüdür’ diyen CHP’nin listelerinden Meclis’e girenler, bilerek veya bilmeyerek CHP’nin seçim stratejisine hizmet edenler Filistin konusunda bize ders veremezler." ifadelerini kullandı.

"Kimin eli kimin cebinde belli değil"

Muhalefete de kent uzlaşısı adı altında DEM Parti ile yaptıkları ittifaka tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin eli kimin cebinde belli değil" tepkisinde bulundu.

"Yeni bir başlangıç yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mardin, okumasını bilene bir tarih kitabıdır, görmesini bilene bir açık hava müzesidir. Gönül gözü açık olana bir hikmet deryasıdır. Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimlerde bunu gördük. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Mardin'de istediğimiz oyu alamadık. 31 Mart'a hazır mıyız? Bu seçimle birlikte şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız. Ben buna inanıyorum.

"Mardin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız?"

Bu sefer Mardin'in tercihinin istismar ve kimlik siyasetinden yana değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağını biliyorum. Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız? Mardin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik"

Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik duygusunu bu mübarek günlerde yüreğimizde daha falza hissediyoruz. Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar yüzünden Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik. Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'e en çok destek veren, İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Gemi ve uçaklarla Gazze’ye 40 bin tondan fazla yardım sevk ettik. Bugüne kadar 900’den fazla kanser hastası ve yaralı Filistinli kardeşimizi aileleriyle birlikte ülkemize getirdik. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.

"Filistin konusunda kimse bize ders veremez"

İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor. Hamas terör örgütüdür' diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir.

"Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular"

Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız gizli, saklı işimiz yok. Adeta bir cam gibi şeffafız. Bir de karşı tarafa bakın, ortada siyasi ahlak dürüstlük ve şeffaflık adına hiçbir şey yok. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil.

"85 milyonun tamamının hizmetkarıyız"

Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarlık dönemimizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık olamamıştır. Kimseye oy tercihinden dolayı baskımız söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin ya da sevmesin, oy versin ya da vermesin 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Biz istismar peşinde değil, hizmet ve yatırım peşinde koşuyoruz.

"204 milyar liralık yatırım yaptık"