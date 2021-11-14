Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması konuşması

Erdoğan, katıldığı programda ekonomi konusuna değindi. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki istihdam sayısına işaret eden Erdoğan, "Millet aç diyorlar. Biz ekonominin kitabını yazdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'nci Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuştu.

Erdoğan, programdaki konuşmasında ekonomiye dair mesajlar verdi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ ANLATTI

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bahseden Erdoğan, "Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Bu nasıl yapıldı? Burası 2 milyar 400 milyon euroya çıkmış olan bir köprüdür." dedi.

"EKONOMİNİN KİTABINI YAZDIK, YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Köprünün Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edildiğini hatırlatan ve 'millet aç' söylemlerine değinen Erdoğan, "Burada 5 bin kişi çalışıyor. Millet aç diyorlar. Bu mesele, ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, buna bakıyor. İşte biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ekonominin kitabını yazdık ViDEO

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

MEHMET AKİF İNAN'I ANDI

"Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

MEMUR-SEN MESAJI

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Memur-Sen, ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı.





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KAMUDAKİ KARDEŞLERİM BUNLARA PABUÇ BIRAKMAYACAK

Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.

"ÇETİN MÜCADELELER VERDİK"

Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük. Ülkemize kazandırdığımız her eser için çetin mücadeleler verdik. Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

"DEVLETE, MİLLETE KALACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü 12 yıl sonra devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz. Diyor ki nasıl yaptınız bunu? İşte böyle yaptık. Türk firmalarıyla, Kore ile iş birliğiyle yaptık. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. Hâlâ gerçekleştiriyoruz.





"İŞ BİLENİN, KILIÇ KUŞANANIN"

19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında eğer yollar yapılıyorsa, 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardıysak, bu 'iş bilenin, kılıç kuşananın' anlayışıyla oldu. Okullarımızın hallerini biliyorsunuz. Kırtasiyeci dükkanından kitap alamazdık. Biz 'sıralarımızın üzerine kitaplarımızı koyacağız, yavrularımız ücretsiz okuyacak' dedik.

"BUNLAR TAHRİBAT YAPAR, BİZ İŞ YAPARIZ"

Belediyelerde vatandaşlarımı sokağa atan sizsiniz. İşçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi kapıya koymayacaktınız. Akşam yalan sabah yalan. Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda gizli, açık pek çok müdahaleye maruz kaldık. Gezi'de Bay Kemal Taksim'deydi, senin ne işin var orada? Çünkü o da Gezi'ci. Bunlar değil miydi Bezmialem Valide Sultan Camii'ne bira kutularıyla girenler? Camiden başbakanlık ofisine kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Bunlar tahribat yapar biz ise iş yaparız.



"HİÇBİRİNE EYVALLAH ETMEDİK"

Biz sürekli üretiyoruz. Millete tepeden bakanlarla hep karşılaştık. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin operasyonlarına maruz kaldık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Onlar Gezi olaylarında AKM'ye teröristleri astı, biz yeniden muhteşem bir opera binası yaptık. Taksim Camii'ni yaptık mı? Yaptık, bizim işimiz yapmak bunların işi yıkmak.

SAVUNMA SANAYİMİZ YÜZDE 80 YERLİ"

Demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi bir avuç elite rağmen büyüttük. Savunma sanayimiz yüzde 20 yerliydi. Şimdi yüzde 80 yerli. İlk seçimi kazandığımızda ABD ve Avrupa ziyareti yaptım. Bush'a gidip 'bak biz terörle mücadele yapıyoruz, İHA verecektiniz vermediniz' dedim. Dışişleri Bakanı'nı (Condoleezza Rice) çağırdı, Türkiye'ye süratle insansız hava aracı vereceksiniz dedi. 38 saat süreyle aldık. Bu bizi ev sahibi yaptı. Bayraktar'ın sahibi, Allah rahmet eylesin, oğullarıyla yaptı. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Teröristleri yok ediyoruz. Hem içeride hem de sınır dışında. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.





"ÜRETİMİMİZİ ASALAKLARA RAĞMEN ARTIRDIK"

Üretimimizi asalaklara rağmen artırdık. Ülkemize çağ atlattık. 10'a katlayan başarılara imza attık. Bu kutlu yürüyüşü çok daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarına baktığımızda bizim dünyamızda sadece ve sadece muhabbet ve kardeşlik var.

"KARŞIDAKİLER VATANDAŞLARIMIZI KAMPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Biz 84 milyonun birliği için uğraşırken, karşıdakiler vatandaşlarımızı kamplaştırmaya çalışıyor. Ülkemiz ve milletimiz için vizyonları yok. Sıra yalana geldiğinde sınır tanımıyorlar. Yabancılarıyla yancılarıyla birlikte milli kalkınma projelerimizi engellemeye çalışmaktan şehit yakınlarına hareketler yağdırmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar.





"BİR KADIN GENEL BAŞKANA KÜFRETMEK YAKIŞIR MI"

Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalanla döşeyenler bugün de aynısını yapmak için devam ediyorlar. Bir kadın genel başkana, Allah aşkına soruyorum, sizlere küfretmek yakışır mı? Ya sen bir kadınsın. O küfrü nasıl yapıyorsun? Şunu bil ki bu millet kime neyi yakıştıracağını çok iyi biliyor.

"TEK VAATLERİ ESKİ TÜRKİYE'Yİ YENİDEN HORTLATMAK"

Artık şu gerçekleri hepimiz görüyoruz. Bunların hayalindeki Türkiye tek parti dönemindeki gibi bir ülkedir. Ekonomisi IMF komiserleriyle yönetilen Türkiye'dir bunların hayalindeki. Bunların tek vaadi eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. Milletimizi bu zihniyetin insafına bırakmayacağız."