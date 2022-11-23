Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile birlikte dillere dolanan Yarın Değil Hemen Şimdi şarkısı ile yaptığı paylaşım Twitter'da milyonlar tarafından izlendi.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

Seçime 7 ay kala iktidar ve muhalefet sahaya inerken hazırlıklar hız kazandı.

Muhalefet kanadında 6'lı masa toplantıları art arda yapılırken aday belirsizliği sürüyor.

Muhalif liderler arasında süren adaylık yarışı etrafından kavga-gürültü eksik olmazken iktidar tarafında kararlıkla vizyon programları açıklanıyor.

Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vizyonu

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 99'uncusu coşku ile karşılanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde halka açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu dikkat çekmişti.

Programda ilk kez dinletilen Yarın Değil Hemen Şimdi şarkısı ise o günden sonra dillere dolanır oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca kez izlenen paylaşımı VİDEO

Twitter'dan paylaştı

Erdoğan seçim şarkısına dönüşen o şarkıyı bir kez daha Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı’nın en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı'nın paylaşımı 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.