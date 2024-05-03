Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararıyla ilgili olarak “Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz.” dedi. Erdoğan, bu kararın amacının Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programlarını İstanbul'da sürdürdü.

Cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dönemdeki istikametine yönelik önemli mesajlar verdi.

Erdoğan konuşamasında Türkiye'nin İsrail'le olan ticareti durdurma kararını da değerlendirdi.

"Biz doğru olanı yaptığımızın farkındayız"

İş insanlarına, “Dik duracağız.” diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Biz bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman, bizim yanımızda kim yer alacak?” ifadelerini kullandı.

"Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak"

Erdoğan, Türkiye’nin bu kararının tek amacının Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD 6 Şubat depremlerinden sonra milletimiz için seferber olmuştur. Bu felakette sadece 53 binden fazla insanımızı kaybetmekle kalmadık, 104 milyarı aşan devasa faturayla da karşılaştık. 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. MÜSİAD ailesini 7 Ekim'den beri Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır.

"Coğrafyamızda çatışma kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz"

54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik, dünden itibaren de ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Bu adımın sonuçlarını iş dünyamızla istişare içinde yöneteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz. Biz coğrafyamızda çatışma kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Aldığımız bu kararla Batının üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamalıyız. Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yol alma durumudur.

"İnsanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz"

40 bini aşan çocuk kadın yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz. Biz doğru yaptığımızın farkındayız. Bugün o insanların yanında yer almazsak yarın bizim başımıza geldiğimizde kim yanımızda yer alacak. Ateşkes ilan edildiğinde yeterli insani yardım girişine müsaade edildiği zaman amaç hasıl olacaktır.

"4 yıllık süreçte asıl gündemimiz ekonomi olacak"

Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında 1 yılda ülkemiz ekonomisini etkileyen üst üste üç seçim yaşadık. 31 Mart seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır olgunlukla tamamladık. Seçim maratonu milletimizi ekonomimizi iş dünyamızı yormuştur. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var. 4 yıllık sürede ekonomideki sıkıntılarımızla mücadele başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz.

"Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz"