Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan'a gitmesi bekleniyor! Ana gündem Zengezur Koridoru... Çalışmalarını 4 gündür İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zengezur Koridor'u kapsamında yarın Nahçıvan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden perşembe günü dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarına 4 gündür İstanbul'da sürdürüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği gündeminde yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor.

Erdoğan ve Aliyev görüşmesi

Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Zengezur Koridoru ve Karabağ ana gündem

Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu da değerlendirilecek.

Proje devam ediyor

Öte yandan Azerbaycan, kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur koridorunun hayata geçmesi için kendi topraklarında proje başlattı.

Azerbaycan'ın, başkent Bakü'den Fuzuli ilinin Horadiz kasabasına kadar demir yolu hattı işlek durumda.

Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı, Ermenistan üzerinden birleştirecek Zengezur Koridoru'nun demir yolu ayağının Azerbaycan topraklarından geçen kısmında inşa edilen Horadiz-Ağbend hattındaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz yol

Diğer taraftan Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kars'ı Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattı projesi de bulunuyor.

Bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak.

Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak.

BM konuşmasında Azerbaycan'a yer vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti.