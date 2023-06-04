Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dolmabahçe Ofisi'nde görüşüyor.

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan bu kapsamda dün yemin törenini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinin ardından yeniden görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme saat 14.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek

Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.

Yeni bakanlar da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.

Stoltenberg yemin törenine de katıldı

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı.

Öte yandan Stoltenberg bu hafta yaptığı açıklamalarında şu ifadelerinde, "İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum." demişti ve çözüme ulaşmanın, Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olmasının mümkün olduğu belirtmişti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.