Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı: İsveç'i takip ediyoruz Erdoğan, askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkesinin attığı adımları izlemeye devam ettiklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

İskandinav ülkesi İsveç, NATO'ya katılmayı amaçlıyor.

Ancak İsveç'te terör örgütü uzantılarının eylemlerine göz yumulması, Türkiye ve İslam karşıtı gösteriler, Ankara'da soru işaretlerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü geçtiğimiz ay imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etmişti.

Erdoğan'ın İsveç mesajı

Erdoğan, Stockholm'ün askeri ittifaka üyelik sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Söz konusu kanun teklifini değerlendiren Erdoğan, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor, onu da takip ediyoruz." dedi.

Stockholm'ün NATO süreci

Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonuna havale edilmişti.

Sürecin ilerletilebilmesi için, İsveç'ten terörle mücadele ile savunma sanayii ihracatında uyguladıkları yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımlar atmalarının talep edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek sözü

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

İsveç, Finlandiya ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'nun birer üyesi olabilmek için başvuruda bulunmuştu.