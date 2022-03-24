Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Ukrayna gündemiyle toplanan zirvede Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İLK TEMAS MACRON'LA

Erdoğan'ın ilk görüşmesi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la oldu.

İki liderin görüşmesi basına kapalı sürüyor.

JOE BIDEN İLE ÜÇÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da zirve öncesi açıklama yaparak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince bu görüşmeler gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından ilk yüz yüze görüşmesini 14 Haziran 2021’de düzenlenen NATO Zirvesi'nde gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, Biden ile ikinci yüz yüze görüşmesini İtalya'nın başkenti Roma'da 2021 yılındaki G20 Liderler Zirvesi’nde yapmıştı. Bugünkü görüşme ise Erdoğan ve Biden arasındaki üçüncü yüz yüze görüşme olacak.