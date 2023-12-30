Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Zincirleri beraber kıldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında Ayasofya vurgusu öne çıktı.

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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu...

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya sözleri törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum. Necip Fazıl, Büyük Doğu davası için fikir çilesi çeken, edebiyatın her alanında eserler veren yiğit bir münevverdi. Kaleme aldığı eserleriyle, zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle, ömrü boyunca dik duruşuyla merhum Üstadımız, deha derecesinde bir inşa ve ibda kudretine sahip, mümtaz bir şahsiyettir.

İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları, geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor. Yeni yetişen gençlerimizin üstatlarından devraldıkları emaneti daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum.

Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemek kalmıyor, Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star gazetesinden mutlaka devam ettirilmesini istemiştim. Ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kültür ve Turizm bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Üstat Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin sancılı en zor döneminde yaşadı. 79 yıllık ömründe 2 cihan harbi dahil ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da kendisi Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyordu. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. Bir hakikat yolcusuydu.

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