Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri kimin? Kardan Aydınlık şiirinin dizeleri..

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mescid-i Aksa için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini yayımladı. Peki, Kardan Aydınlık şiiri kime ait? İşte Kardan Aydınlık şiir sözleri

Filistin topraklarında işgal girişimlerini ve şiddet politikasını sürdüren İsrail’e dünyadan tepki yağarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımı dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Filistin'deki Mescid-i Aksa için yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayımlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri merak konusu oldu.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri kimin? İşte Kardan Aydınlık şiirinin dizeleri...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OKUDUĞU KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ KİMİN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu ''Kardan Aydınlık'' adlı şiir, Abdurrahim Karakoç'a aittir.

KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

Gergin uykulardan, kör gecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Sonra düğüm düğüm bilmecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yarında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Işıklar dal-budak, her kolu İslâm

Gönüller, yürekler dopdolu İslâm

Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

İzmir'in sağından, Van'ın solundan

Erzurum, Edirne, Hatay yolundan

Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.