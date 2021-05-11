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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri kimin? Kardan Aydınlık şiirinin dizeleri..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri kimin? Kardan Aydınlık şiirinin dizeleri..
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 16:44
- Güncelleme : 11.05.2021 - 16:49
Filistin topraklarında işgal girişimlerini ve şiddet politikasını sürdüren İsrail’e dünyadan tepki yağarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımı dikkat çekti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Filistin'deki Mescid-i Aksa için yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayımlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri merak konusu oldu.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kardan Aydınlık şiiri kimin? İşte Kardan Aydınlık şiirinin dizeleri...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OKUDUĞU KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ KİMİN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu ''Kardan Aydınlık'' adlı şiir, Abdurrahim Karakoç'a aittir.
KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ
Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar, çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yarında
Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Işıklar dal-budak, her kolu İslâm
Gönüller, yürekler dopdolu İslâm
Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
İzmir'in sağından, Van'ın solundan
Erzurum, Edirne, Hatay yolundan
Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.