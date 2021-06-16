Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşma sonrası okuduğu şiir, Azerbaycan milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan milletvekillerine seslendi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

ERDOĞAN'DAN 'AZERBAYCAN-TÜRKİYE ŞİİRİ'

Dağlık Karabağ zaferiyle birlikte bölgede yeni bir dönemin açıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, konuşmasını okuduğu şiirle sonlandırdı.

Recep Tayyip Erdoğan şiir öncesi "Sözlerime, büyük şair Bahtiyar Vahapzade'nin şu mısraları ile son vermek istiyorum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiiri Azerbaycan milletvekilleri ayakta alkışladı

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLLERİ DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLADI

Bahtiyar Vahapzade'nin 'Azerbaycan-Türkiye' şiirini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Azerbaycan milletvekilleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.