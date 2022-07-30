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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordulularla güldüren diyaloğu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordulularla güldüren diyaloğu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatını açıklamak üzere Ordu'ya geldi. Fındık bahçesinde mola veren Erdoğan üreticiye "Fındık kaç lira olsun" dedi. Üretici, "Ordunun plakası 52 olsun" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 17:55
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Ordu'ya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

    Fındık bahçesinde dinlendi

    Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretinde neşeli anlar yaşandı.

    "Ordu'nun plakası 52 olsun"

    "Fındık kaç lira olsun" diye soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaştan "Ordu'nun plakası 52 olsun" cevabı geldi.

    Cevap sonrası fındık bahçesinde gülüşmeler yaşandı. Bu anlar kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordulularla güldüren diyaloğu

    Miting için yola çıktı

    Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

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