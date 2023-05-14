Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu Erdoğan aldı. Aynı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 132, Oğan'a 12 oy çıktı.

AA Türkiye’nin halkoyuyla iki kez Cumhurbaşkanı seçtiği isim Recep Tayyip Erdoğan, bugün oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. 3279 numaralı sandığın sonuçları da açıklandı. En çok oy Cumhurbaşkanı'na çıktı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı. Vekillere verilen oylar Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, HDP’ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı. Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.