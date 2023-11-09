Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'daki diplomasi trafiği Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin beraberinde, liderlerle de bir araya geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı önceki gün Ekonomi İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında Özbekistan’a hareket etti.

Liderlerle görüşüyor

Taşkent’te düzenlenen ve 2 gün sürmesi beklenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ndeki toplantıda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Gazze'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen ardından programına devam etti.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, davetine iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde verilen yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi için bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Gazze ve ikili ilişkiler görüşüldü

Bir diğer yandan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.