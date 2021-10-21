Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar üzüntüsü

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Özdemir Bayraktar için üzüntüsünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere duygularını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

4 günlük Afrika ziyareti sonrası uçakla dönüş yoluna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmeleri üzerine duygusal açıklamalarda bulundu.

Özdemir Bayraktar hakkında övgü dolu cümleler kuran Erdoğan, Bayraktar'ın muhterem, mütevazı ve işinde ehli biri insan olduğunu vurguladı.

"EVLATLARINI VATAN İÇİN YETİŞTİRDİ"

Bayraktar'ın aynı zamanda çok iyi bir baba olduğunu da söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti;

"Evlatlarını da gerek Haluk gerek Selçuk gerek Ahmet olsun, hepsini bu vatan için çok çok iyi yetiştirdi. Sürekli büyüyen, gelişen bir yatırımın içerisinde oldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı anlatırken ağladı VİDEO





"İHA ADIMLARINI HEP BERABER ATTILAR"

İHA, SİHA alanına girişleri gerçekten çok daha farklıydı. Bir defa kararlı bir insandı. Bir şeye azmettiği zaman üzerine giderek onu bitirme noktasında güçlü bir azmi vardı. Nitekim bu İHA, SİHA'ların geliştirilmesi de böyle oldu. İlk başbakan olduğumuz dönemde, malum Amerika, İHA olayında işi biraz gevşetti, uzattı. Çok uzun sürmedi, Özdemir Ağabey, İHA ile ilgili adımı çocuklarıyla beraber attı.

"İŞİNİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPIYORDU"

Tabii o zaman küçük bir atölye gibi bir yerde işe başladı, ardından işi geliştirip büyüttü. En önemli yanı da bu adımları attıktan itibaren oğulları Haluk ve Selçuk'la beraber kah Güneydoğu kah Doğu Anadolu'da bizim askerlere bunların uçuştaki eğitimini veriyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Yarbay'ımız Melih Gülova'ydı. O Yarbay'ımız daha sonra şehit olmuştu. Orada onlara verilen eğitimin videolarını, fotoğraflarını bana gösteriyorlardı. Böyle bir aşkla bu işleri sürdürüyordu. Hatta 'Yarbay'ım sana verdiğim sözü tutacağım, hiç endişe etme' diye bir ifadesi de vardı ve verdiği sözü tuttu, o Yarbay'ın katillerini hep gömdük."

"AFRİKA ÖNCESİ HELALLEŞTİK"

Bayraktar'ın çok uzun süredir rahatsızlığının olduğunu da hatırlatan Erdoğan, "Afrika'ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabb'im inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler. Tabutunu fabrikaya getirdiler. Orada 3 bin 500-4 bin genç mühendis var, onlarla da helalleşti. Hamdolsun çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, BAYRAKTAR'I ANLATIRKEN AĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti dönüşü uçakta yer alan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, Erdoğan'ın, Özdemir Bayraktar'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Hamdolsun çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar." sözlerinden sonra ağladığını söyledi.