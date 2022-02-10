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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatif çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatif çıktı

    Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.
    • AA
    • 10.02.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 19:00
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 5 gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

    Omicron varyantına yakalandığını duyuran Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti.

    Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

    SON TESLERİ NEGATİF ÇIKTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 gün içinde yapılan testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın PCR testleri negatif çıktı #1


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