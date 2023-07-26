Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'yle mücadeleye yönelik kararlılık mesajı geldi. Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından 41 bin FETÖ'cünün emniyet teşkilatıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Polis Akademisi öğrencilerinde mezuniyet heyecanı yaşanıyor...

Polis okuluna girmeye hak kazanan 2 bin 500 polis adayı, zorlu eğitimlerin tamamlamasının ardından göreve başlamaya hazır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada mezun olacak polislere ve törene katılan ailelere hitap etti.

"41 bin FETÖ'cü ihraç edildi"

Konuşmasında FETÖ'yle mücadeleye yönelilik kararlı mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin ardından 41 bin FETÖ mensubunun emniyet teşkilatından temizlendiğini ifade etti.

"15 Temmuz kıyamı demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadele yönelik mesajında şunları kaydetti:

15 Temmuz kıyamı demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırıldı. Üstünden değil 7 yıl 77 yıl geçse dahi 15 temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. 15 Temmuz'da 63 polisimiz şehit oldu, unutmayacağız. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin. Terörü öven gazete kılıklı tetikçilere, 6-8 Ekim olaylarının gösterdiğiniz vefanın binde birini vatan için şehit düşen kahramanlarımıza da gösterin. Darbe teşebbüsünün boşa çıkmasını aldığımız önlemlere borçluyuz. Güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını sağlamıştır. FETÖ'cü unsurlardan temizlerken sıkıntıya mahal vermedik.41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi.

"FETÖ'nün devlet içindeki uzantıların büyük kısmını tahliye ettik"

31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Toplam 128 bin persoenl alımı gerçekleştirildi. Toplam 158 bin 600 personel alarak emniyetin eksikliklerini giderdik. Halihazırda 340 bin personelimizi görev yapıyor. FETÖ'nün devlet içindeki uzantıların büyük kısmını tahliye ettik. Operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor.

"Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik"

Terör örgütlerinin tamamıyla çetin bir mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız. Eğer dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacaksak, küresel sistemde söz sahibi olmak istiyorsa terör sorununu çözmemiz şart.

"Eğitimlerini tamamlayan 2 bin 89 polis memurumuzu kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan, buna şahitlik etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 6. dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurlarımızı mezun ediyoruz. Başarıyla bitiren 497'si kadın 1592'si erkek toplam 2 bin 89 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Tüm hocalarınıza, amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizleri vatana, millete onurla hizmet edecek şuurla yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 öğrencimizi akademiden mezun etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum.

"Devletimizin bekasının, milletimizin esenliğinin teminatısınız"

Bugün bünyesine katılan 2 bin 89 yeni polis memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Sizleri her türlü saldırıdan, beladan muhafaza buyursun. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun altında emniyet teşkilatımızın yer aldığını biliyoruz. Polislerimiz şanla şerefle görevlerini yaparak güvenlik talebini karşılıyor. Devletimizin bekasının, milletimizin esenliğinin teminatısınız. Emniyet teşkilatımız, ekonomide elde ettiğimiz başarıların, terör örgütlerine verdiğimiz başarının baş aktörlerinden biridir.

"Polislerimiz depremzedelere yardım için adeta seferber oldu"

Güvenlik güçlerimizin 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Polislerimiz depremzedelere yardım için adeta seferber oldu. Türkiye başarılı bir imtihan vermiştir. Depremde yıkıntıların altında kalan 216 emniyet personelimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. Türkiye depremden sadece 3 ay sonra iki seçimi demokrasiye yakışır şekilde sorunsuz yaptı.

"Göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının da yolu terör örgütleriyle mücadele etmekten geçmektedir"