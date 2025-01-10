Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde rotası değişecek.
DENİZLİ'YE GİDİYOR
Öğle saatlerinde Denizli'ye geçmesi beklenen Erdoğan, AK Parti Denizli 8'inci Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
İKİNCŞİ DURAĞI AYDIN OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programının ikinci durağı Aydın'a geçecek, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılış törenini gerçekleştirecek.
İL KONGRESİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak AK Parti Aydın 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
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