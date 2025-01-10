Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun
Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde rotası değişecek.

DENİZLİ'YE GİDİYOR

Öğle saatlerinde Denizli'ye geçmesi beklenen Erdoğan, AK Parti Denizli 8'inci Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

İKİNCŞİ DURAĞI AYDIN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programının ikinci durağı Aydın'a geçecek, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılış törenini gerçekleştirecek.

İL KONGRESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak AK Parti Aydın 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

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Adile Topçu
Editor