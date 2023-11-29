Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun! Bugünün rotası belli oldu

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Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı belli oldu.
Bugünü Ankara'da geçirecek olan Erdoğan'ın ilk durağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
Milli Güvenlik Kurulu'na katılacak
Erdoğan, sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’i kabul edecek.
Bu kabulün ardından 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak
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