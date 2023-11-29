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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun! Bugünün rotası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun! Bugünün rotası belli oldu Bugün Ankara'da çalışmalarına devam edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’i kabul edecek.