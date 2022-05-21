Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazak mevkidaşıyla masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşu NFT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen iki lider, çeşitli anlaşmalara imza attıktan sonra 'masa tenisi' maçı yapmıştı.

Erdoğan ile Tokayev'in o keyifli anları basında geniş bir yer alırken, maçta ortaya çıkan karelerle ilgili ise bir gelişme yaşandı.

Raket tutuşu NFT'ye dönüştü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Erdoğan'ın raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Taha Koç, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."



