Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingi konuşması Yaklaşan belediye başkanı seçimlerine işaret eden Erdoğan, "Ana ocağım, Ata yurdum Rize'den yine rekor bekliyorum" dedi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamındaki mitinglerine Rize ile devam etti.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye seçimlerinde Rizeli seçmenlerden rekor oy beklediklerini söyledi.

"Rize'den yine rekor bekliyorum"

Erdoğan, "Ana ocağım, Ata yurdum Rize'den yine rekor bekliyorum. Ben size inanıyorum, siz de bu kardeşinize inanıyor musunuz? 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun." dedi.

"Bendini yıkmaya hazır bir Rize görüyorum"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gönlümüzün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum, baba ocağım, sevdasını göğsümde taşımaktan iftihar ettiğim Rize'yi, başka hiçbir sevdalığa benzemeyen Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini, kadirşinaslığını daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha hürmetle muhabbetle selamlıyorum.



Bir taraftan rahmet bir taraftan da hemşehrilerim burada. Gözümün nuru, gönlümün tacı Rize'de olmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Şu meydanlara sığmayan aşkınız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan, bendini yıkmaya hazır bir Rize görüyorum.

Şiir okudu: Rize'ye tutulmayan, ne anlar sevdalıktan

Bakınız, şair Rize'ye olan sevdasını nasıl şiire dökmüş:



Dereler dize gelir

Dökülür bize gelir

Gönlümün bahçesinde

Birinci Rize gelir



Derelerin derdini

Balıktan sor balıktan

Rize'ye tutulmayan

Ne anlar sevdalıktan

"Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar"

Birileri bizim Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan şu sevdamızı anlamıyor. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk.



15 Temmuz kanlı darbe teşebbbüsüyle doğrudan istikbalimize kastettiler. Teröristlere binlerce tır dolusu silah sağlayarak hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar.



Ekonomimizi mahvetme, bu tür tehditlerle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle beraber boşa çıkardık.

"Durmadık, usanmadık"