Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç teşkil eden içerikler paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

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