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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç teşkil eden içerikler paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 06.02.2022 - 00:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

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