Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşlara destek verileceğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim oldu.

Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.

Canlı bağlantı ile Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"YANGINDA ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK"

"Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama VİDEO