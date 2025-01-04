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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti.

Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FERDİ TAYFUR'UN ŞARKISIYLA ÇIKTI

Samsun İl Kongresi, Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısıyla başlarken, Erdoğan usta ismi konuşmasının başında bir kez daha andı.

VATAN VE MİLLET SEVDASINA VURGU YAPTI

Hep birlikte Tayfur'un ruhu için Fatiha Suresi'ni okunmasını isteyen Erdoğan, ünlü sanatçının vatan ve millet sevdasına vurgu yaptı.

"RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Tayfur'la ilgili şunları kaydetti:

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sevgili Samsunlular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.

Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu bizi aşkla koşacağız. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum.

Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, kardeşlik ikliminde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak kongrelerimizde hırsa dava arkadaşlığımızın önüne geçmiyor. Helalleşerek, kucaklaşarak kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için her birinizi tebrik ediyorum.

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