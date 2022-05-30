Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayıştay programındaki konuşması

Erdoğan, "Sayıştay, devlet fonksiyonları içinde önemli bir yere yerleştirilmiştir" dedi.

Sayıştay'ın 160'ıncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Devlet fonksiyonları içinde önemli bir yerde"

"160 yıldır bu güzide kurumumuzun çatısı altında ülkemize samimiyetle hizmet veren herkesi şükranla yad ediyorum.

Osmanlı'nın kamu reform çalışmalarının bir ürünü olarak faaliyete başlayan Sayıştay, devlet fonksiyonları içinde önemli bir yere yerleştirilmiştir.

"Her dönemde önemini korudu"



Mali istikrara katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altında tutulması gayesiyle faaliyet gösteren Sayıştay, her dönemde önemini koruyarak bugünlere gelmiştir.

TBMM adına görev yapan Sayıştayımızın tüm mensuplarının, üstlendikleri sorumlulukları hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olduğundan şüphe duymuyorum.

"Denetimin özünü oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik..."



Sayıştay'ın denetim alanına giren devlet bütçesi, 85 milyonun tamamının rızkından keserek, kamuya aktardığı kaynaklardan oluşuyor. Dolayısıyla Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu, özellikle gözeten bir faaliyet yürütmeye çalışıyor.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizin denetim boyutunun temsilcisi olan bu kurumumuz, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Denetimin özünü oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik, modern demokratik devlet sisteminin en önemli vasıfları olarak tüm dünyada kabul görmektedir.

"Doğrudan hesap soran değil, malzemeleri hazırlayan bir kurumdur"



Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla kamu yönetim sistemimizde gerçekten de kilit bir role sahiptir. Sayıştay, hiçbir kamu kurumunun rakibi veya ikamesi değil, denetlediği her kamu kurumunun faaliyetlerini hukuka uygun yürütmesine rehberlik eden bir yardımcıdır.

Burası kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki hazırlıkları yapan, çalışmaları yürüten, malzemeleri hazırlayan bir kurumdur."

