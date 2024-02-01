Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeriatla ilgili sözleri laiklerin gündeminde Türkiye'de birtakım kuruluşlarca "İslamsız Türklük" inşa etme çalışmalarının yürütüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa sürede muhalif medyanın hedefi haline geldi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde kameraların karşısına geçti.

Göreve başlayacak olan yeni mezunlara konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündeminde ise; son zamanlarda siyasi partiler ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, dini değerler üzerinden Türk toplumuna dayatılmak istenilen İslamsızlık felsefesi vardı...

Türk demek Müslüman demektir

İslam'ın Türklerin kılıcı olduğunu ve aynı zamanda Türk demenin Müslüman olduğu manasına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Zaman zaman hadisle alay eden, hadisi küçümseyen bazı kendini bilmezleri hep görüyoruz, duyuyoruz. Yaklaşık bin yıldır Türkler İslam'ı, İslam da Türkleri muhafaza etmiş; Türkler İslam'ın, İslam da Türklerin kılıcı olmuştur. Tarih kitaplarına şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkacak hakikat şudur: Türk demek, aynı zamanda Müslüman demektir.

Şeriata karşı olmak dine husumettir

Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevreler tarafından aynı amaca hizmet eden çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Bunlardan ilki, lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir.

Cumhuriyet: Açıktan şeriat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ise muhalif medyada anında karşılık buldu.

Geçmiş yıllarda konuyla ilgili anti laiklik adı altında bu haberleri en çok servis eden yayın organı unvanıyla Cumhuriyet gazetesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini internet sitesinde "Açıktan şeriatı savundu" ifadeleriyle haberleştirdi.

En çok merak edilenlerden biri de Cumhuriyet gazetesinin yarınki baskısında, ilgili haberi manşetten nasıl göreceği...